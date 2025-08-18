Uzunköprü Kaymakamı Ayçiçeği Hasadına Katıldı

Uzunköprü Kaymakamı Ayçiçeği Hasadına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Yağmurca köyünde ayçiçeği hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Kuraklık nedeniyle verimin düşük olduğunu belirten Köken, çiftçilerin bulunduğu durum ve projeler hakkında bilgi aldı.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, ayçiçeği hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yağmurca köyünde hasada katılan Köken, üreticilerle sohbet etti.

Biçerdöverle hasat yapan Köken, bereketli bir sezon diledi.

Kuraklık nedeniyle verimin bu yıl düşük olduğunu belirten Köken, "Hasat çiftçinin en sevinçli anlarından biridir. İnsan üretmenin güzelliğini de görüyor. Her zaman dediğimiz gibi topraklarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından köyü ziyaret eden Köken, talep ve önerileri dinledi, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar

Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.