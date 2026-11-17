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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde üretici Remzi Can Pencik, kapalı alanda 10 bin soğanla safran yetiştiriyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ile İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Karapınar köyünde Pencik'e ait safran üretim alanını ziyaret etti.

Kapalı alanda 10 bin safran soğanıyla yürütülen çalışmayı inceleyen Köken ve Köse, Pencik'ten üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ilçede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ele alındı.

Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile teknik personel de katıldı.

Kaynak: AA