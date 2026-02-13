Haberler

Edirne'de tefecilik operasyonu; 2 tutuklama

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüphelileri gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U.'yu (49) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.D. ve F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
