Uzunköprü'de 'Patronlar ve İşletmeler İçin Finans Konferansı' gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde, Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Ticaret Borsası ve TRASTA iş birliğiyle "Patronlar ve İşletmeler İçin Finans" konulu konferans düzenlendi.

Ersan Kocaman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Yeminli Mali Müşavir Bülent Görer, işletmelerin finansal sürdürülebilirliği, ekonomik göstergelerin yorumlanması ve doğru finansal yönetim süreçleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Türkiye ekonomisinin genel görünümü ile birlikte enflasyon, büyüme, işsizlik, dış ticaret dengesi, döviz piyasaları, kredi yapısı ve risk yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Sunumda işletmeler açısından finansal verilerin yalnızca muhasebe kayıtlarından ibaret olmadığı vurgulanarak, "Doğru analiz, nakit akışı yönetimi, risk kontrolü ve stratejik karar alma süreçleri işletme başarısında belirleyici rol oynamaktadır "ifadeleri kullanıldı.

Programda, işletmelerin yalnızca büyümeye değil karlılık ve sürdürülebilir finansal yapıya odaklanması gerektiği belirtilerek, finansal okuryazarlık ve veri temelli yönetim anlayışının günümüz ekonomik koşullarında kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Konferans sonunda katılımcılar ve öğrenciler, iş dünyasına yönelik uygulamalı ve yol gösterici nitelikteki sunumu dolayısıyla Yeminli Mali Müşavir Bülent Görer'e teşekkür etti.

Organizasyona katkı sunan Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ile Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan ve ekibine de teşekkür edildi.