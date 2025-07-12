Uzunköprü'de Eğitim ve Hayvanlar İçin Yenilikler

Uzunköprü'de Eğitim ve Hayvanlar İçin Yenilikler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü ilçesinde 8 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu tamamlandı. Ayrıca sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı çalışmaları sürerken, ortaokullara halı saha yapımı da gerçekleştirilmiştir.

Uzunköprü ilçesinde 8 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulunun yapımı tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan okulda incelemede bulundu.

Ciğerci, okulun öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Doğal yaşam alanında çalışmalar sürüyor

Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapım çalışmaları devam eden Uzunköprü Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ciğerci, can dostlar için sıcak bir yuva hazırladıklarını kaydetti.

Uzunköprü'de ortaokula hası saha yapıldı

Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokuluna halı saha yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu halı sahasında incelemelerde bulundu.

Ciğerci, halı sahanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti

Dizilerden etkilenip üretmeye karar verdi! Değerleri dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.