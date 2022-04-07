Uzmanlar uyarıyor: Ramazan'da bu detaylara dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, Ramazan ayında mide rahatsızlıklarının önüne geçilebilmesi için iftar saatinde hafif bir yemek sonrası 15 dakika beklenilerek ana yemeğe geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, 11 ayın sultanı Ramazan ayında beslenmenin nasıl olması gerektiği konusundan önemli tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayında dengeli ve yeterli beslenmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çalışkan, "Gün içinde sıvı alınmadığı için de iftar sonrası bol sıvı tüketmeli ve sahur öğününü atlamamalıyız. Çok şekerli, çok tuzlu ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. İftarda hafif bir yemek sonrası 15 dakika ara verip, ana öğüne ondan sonra geçmeliyiz. İftar ve sahur arası susamış hissetmesek bile vücuttaki sıvı kaybını önlemek için bol sıvı tüketmeliyiz. Gazlı içecek ve şekerli içeceklerden uzak durmak gerekli bunun yerine; açık çay, soda, ayran, az şekerli komposto ve en önemlisi saf su tüketimini arttırmalıyız" dedi.

"İNSÜLİN KULLANANLARIN ORUÇ TUTMALARINI TAVSİYE ETMİYORUZ"

Sebze meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Çalışkan, "Öğünlerimizde az yağlı et yemekleri, baklagillere, zeytinyağlılara yer vermeli, öğün aralarında kuruyemiş, meyve ve yoğurt tüketimine özen göstermeliyiz. Kızartma, hamur işleri, şerbetli tatlılardan, aşırı baharatlı ve yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Özellikle diyabet hastalarında, insülin kullananların oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Diyabeti,diyet ve ilaçlarla kontrol altında olanlar doktorlarına danışarak ve bazı ilaçları değiştirilerek oruç tutabilirler. Hipertansiyon hastaları da ilaçlarının çeşidi ve hastalıklarının derecesine göre doktorları ile görüşerek oruç tutabilirler" diye konuştu.

(Mustafa Uslu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel