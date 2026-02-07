Bebek'teki spor salonunun işletmecisi tutuklandı / Arşiv görüntülerle

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Bebek'teki bir spor salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan spor salonu işletmecisi Menderes Utku, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek'teki bir spor salonuna operasyon düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonunun işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı. Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.