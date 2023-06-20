Uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından dövülerek öldürülen kadın memleketinde toprağa verildi

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından dövülerek öldürülen Sinem Albeni, memleketi olan Kocaeli'de toprağa verildi. Olayın ardından tutuklanan Ufuk Albeni cezaevine gönderildi.

ANTALYA'da uyuşturucu bağımlısı eşi Ufuk Albeni (40) tarafından dövülerek öldürülen Sinem Albeni (38), memleketi olan Kocaeli'de toprağa verildi.

Olay, 17 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Sinem Albeni, hastane yolunda hayatını kaybetti. Ufuk Albeni ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Sinem Albeni'nin cenazesi, ailesi tarafından memleketleri olan Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. 15, 13 ve 3 yaşlarında 3 çocuk annesi olan Sinem Albeni'nin cenaze namazı, Çenedağ Mahallesi'ndeki Cımbızlar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı. Sinem Albeni'nin cenazesi, Derince 17 Ağustos Şehitleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.