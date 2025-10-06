Üsküp'te Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince hizmet ödülleri programı düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince (TDMMB) Türk dünyası hizmet ödülleri programı yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TDMMB temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın derin tarihi ve kültürel bağlar ile üst düzey ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bankacılıktan eğitime, kültürden turizme birçok alanda Kuzey Makedonya ile ekonomik bağlarını ve yatırımlarını kesintisiz sürdürdüğüne işaret eden Ulusoy, "Türk firmalarının, Kuzey Makedonya'da günümüze kadar üstlendikleri müteahhitlik projelerinin toplam bedeli 2 milyar dolara yaklaşmıştır." dedi.

"Ortak bir hedefe doğru yürümekteyiz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri projelere değinerek, farklı Balkan ülkelerinden öğrencileri Türkiye'deki şehirlerde ağırlayarak bu projelere katılımlarını sağlayacaklarını söyledi.

Yılmaz, "Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Birliğinin çalışmasıyla ortak bir hedefe doğru yürümekteyiz. Bu, tıpkı Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedeflere yürümek gibi." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci de Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari-ekonomik bağların güçlendirilmesi amacıyla yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlikle ilgilenen sektör temsilcilerinin karşılıklı buluşmasına imkan sağlayan toplantıyı gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantı kapsamında farklı alanlarda Türk dünyasına katkıda bulunanlara hizmet ödülü de takdim edeceklerini anlatan Demirci, "Bu toplantımızın Uluslararası Balkan Üniversitesinde yapılıyor olmasının, Balkanlar'da ilim camiasının parlayan bir yıldızı olarak yükselen Balkan Üniversitesinin de tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da TDMMB Türk Dünyası Hizmet Ödülleri ve Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'na ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok düzeyli bir katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da video mesaj gönderdi.