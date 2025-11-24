Haberler

Üsküdar'da McDonald's Protestosu 50. Gününde Devam Ediyor

Üsküdar'da McDonald's Protestosu 50. Gününde Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'ın Bahçelievler Mahallesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesinin protestosu, mahalle sakinleri tarafından 50. gününde sürdürülüyor. Protestocular, Filistin'e destek veren sloganlar atarken, mahalle kültürünü koruma vurgusu yapıyor.

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 50. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde siyonist istemiyorum" yazılı pankart açarak, boykot çağrılarını sürdürdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Grup adına konuşan Musa Biçkioğlu, Filistin'e yönelik dayanışma mesajı vererek, "Kudüs bizim için sadece bir şehir değil, bir duruştur. Orada yaşanan zulme karşı sessiz kalırsak kendi mahallemizde de adalet talep edemeyiz. Bir toplum, değerlerini nerede durduğuyla gösterir. Biz de burada duruyoruz." diye konuştu.

Biçkioğlu, "Bu sadece bir işletme meselesi değil. Mahallemizin dokusunu, kültürünü, birlik duygusunu korumak istiyoruz. Siyonizme destek veren hiçbir yapının burada olmasını kabul etmiyoruz. Bu mahalle temiz kaldı, yine temiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Eyleme, caddeden geçen bazı araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Türkiye ile o ülke arasında tarihi "nükleer santrali" anlaşması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

Ortalık fena karıştı! Arda hariç herkesi yerin dibine soktular
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.