Üsküdar'da McDonald's Protestosu 43. Güne Girdi

Güncelleme:
Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde mahalle sakinleri, açılması planlanan McDonald's şubesine karşı devam eden protestolarında, İsrail'e destek veren bir markanın mahallelerinde olmaması gerektiğini ifade etti. Protestoya katılan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 43. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde katil İsrail destekçisi istemiyorum" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Defol McDonald's" yazılı dövizler taşıyan gruptakilere, araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Gruptakilere destek vermek amacıyla protestoya katılan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 43 günden beri burada bir araya geldiklerini, yaptıkları hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini belirterek, küçük adımlar da olsa neticesini vereceğini söyledi.

Dinç, "Biz sorumsuz insanlar değiliz, sorumlu insanlarız. Bu sorumluluk gereği yaptığımızı yapıyoruz, söylediğimizi söylüyoruz. Biliyoruz ki bizim kalbimiz, kafamız nerede duracağımız ne yapacağımız konusunda karışık değil, gücümüz neye yetiyorsa yapabildiğimiz her şeyi yapmakla alakalı bir duruşumuz var. Bugün onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, 43 gündür devam eden bu sürecin netice alana kadar devam etmesini temenni ederek, "Bu süreç içerisinde moralinizi bozmak isteyenler olabilir. Hiç kimseye zararı olmayan, mahallesi ile ilgili çok haklı bir talebi olan bu grubu provoke etmek isteyenler olabilir. Bunlara karşı uyanık olalım. Birliğimizi beraberliğimizi bozmayalım. Çok haklı bir şeyi, çok haklı bir şekilde ifade ediyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler, konuşmanın ardından dua okuduktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
