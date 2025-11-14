Üsküdar'da McDonald's Protestosu 40. Gününde Sürüyor

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu 40. gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 40. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde siyonist istemiyorum" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan gruptakilere, caddede araçlarıyla ilerleyen sürücüler korna çalarak destek verdi.

Gruptakilere destek vermek amacıyla protestoya katılan oyuncu Yaşar Alptekin, kadınların davalarına sahip çıkmakta erkeklerden daha iyi olduğunu söyledi.

Şu anda sayılarının az olduğunu ancak daha da artacağını söyleyen Alptekin, "Bu boykotu evde de sürdürmemiz lazım. Ablalar, anneler olarak Allah rızası için bunların ne kadar kötü mallar olduğunu anlatmalısınız. Yalnızca İsrail'e destek verdikleri için ve boykot etmek için değil, etinin de et olmadığını, zararlı olduğunu her gün anlatmamız lazım. Yalnızca bunlardan kazanılan para değil, bizim sağlığımız ile de oynuyorlar. Temizlik malzemelerinde de bu böyle. Mahalledeki komşularımızı da bilinçlendirmek lazım. Hepimiz aslında değerliyiz. Hiç kimse kendisini küçümsemesin. Ben bir şey yapamam değil, hepimizin yapacağı bir şeyler var." diye konuştu.

Alptekin, "Hiçbir şeyi küçümsemeden, ileriye dönük çocuklarımıza bu ruhu aşılamamız lazım. Eğer bunu yapmazsak bu dava kaybolur, gider. Bizim silahımız yok, en büyük silahımız bu protestomuz." ifadelerini kullandı.