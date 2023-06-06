Üsküdar'da Lise Öğrencisi Denizde Kayboldu

Üsküdar'da, denizde akıntıya kapılarak kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. Dün, Kuzguncuk Sahili'nde okuldan arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi öğrencisi Taha Yasin Tikkaya'nın bulunması için yapılan çalışmalar bugün de devam ediyor.

Üsküdar'da, denizde akıntıya kapılarak kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.

Dün, Kuzguncuk Sahili'nde okuldan arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi öğrencisi Taha Yasin Tikkaya'nın bulunması için yapılan çalışmalar bugün de devam ediyor.

Deniz polisinin 3, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetinin birer arama-kurtarma botu da çalışmalara katılıyor.

Olay

Ataşehir'de bulunan Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nden bir grup öğrenci, Kuzguncuk Sahili'nde dün denize girmiş, öğrencilerden birinin akıntıya kapılarak kaybolması üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti ekipleri ve deniz polisi sevk edilmişti.

Akıntıya kapılan gencin ailesi de sahile gelerek ekiplerin arama çalışmalarını takip etmişti.