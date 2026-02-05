Üsküdar Belediye Meclisinde Kent Lokantası zammı kabul edildi

Üsküdar Belediye Meclisinde, Kent Lokantası'nda 70 liraya satılan menünün yaklaşık yüzde 43 zamla 100 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi şubat ayı ikinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda Üsküdar Kent Lokantası ücret tarife değişikliği teklifi görüşüldü.

Madde üzerine söz alan AK Parti Meclis Üyesi Kemal Özer, kent lokantaları ücretleriyle ilgili iki ay önceki toplantıda zam kararının meclisten geçtiğini belirterek, kısa süre sonra yeni bir zammın hangi gerekçeyle alındığını merak ettiğini söyledi.

Ücretlerin önce 40 liradan 70 liraya, şimdi de 100 liraya çıkarıldığını aktaran Özer, "Halkçı bir belediyenin iki ayda iki zam yaparak, oradan faydalanan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın cebindeki üç kuruşa gözünü mü dikiyor? Gelin buradaki vicdan sahibi tüm Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte 'Bu teklifi reddedelim.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, kent lokantaları ücretlerine ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nın imzalanması oy çokluğuyla kabul edildi

Bir diğer gündem maddesinde ise Üsküdar Belediyesinin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı imzalaması ve uygulamasına ilişkin teklif görüşüldü.

Maddeye ilişkin söz alan AK Parti Meclis Üyesi Önder Ayrıkoğlu, imzalamak için yetki talep edilen bu yazıya ilk baktıklarında kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları çerçevesinde bir metin olduğunun görüldüğünü ifade etti.

"Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı" metninin ilk olarak 2016'da düzenlendiğini ve son olarak da 2022'de yeni maddeler eklenerek revize edildiğini belirten Ayrıkoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle 2022'de revize edilmiş son halini dikkatle okuduğunuz ve ruhunu kavradığınızda aslında kadın erkek eşitliği ekseninde hiçbir ayrıntıyı atlamadan yerel yönetimlere ödevler vermesine rağmen en önemli ve hayati bir kavramdan ısrarla kaçınıldığı, bir kelime dahi söz edilmediğini görüyoruz. Bu kavram da 'aile' kavramı. Metnin hiçbir yerinde 'Aile kadın ve erkekten oluşur.' şeklinde açık bir tanıma maalesef rastlayamıyoruz. Ebeveyn, bakım veren ve birey gibi tamamen cinsiyetsiz ifadelerin tercih edildiği görülüyor. Birçok noktada kadın erkek eşitliği başlığı altında geleneksel aile rollerini nötrleştiren, farklı cinsiyet rollerini meşrulaştırma amaçlarına hizmet eden unsurları barındıran bu metnin belediye tarafından imzalanması hususunda talep edilen yetki oylamasına ret oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum."

Konuşmanın ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.