Uşaklı Çiftçi: "Tmo Bize Randevu Vermedi, Şimdi de 'Arpa Bitli' Diyor, Almıyor. Bu da mı Bizim Suçumuz Cumhurbaşkanım?"

Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya, 6 ton arpasını satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Banaz tesislerine getirdiğini ancak ‘arpanız bitli’ denilerek alım yapılmadığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Biz biçerden alır almaz getirseydik, Toprak Mahsulleri randevu vermedi bize. Zaman gecikti. Şimdi de 'arpa bitlendi' diyor. Bu da bizim suçumuz Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslendi.

Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya, 6 ton arpasını satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Banaz tesislerine getirdiğini ancak 'arpanız bitli' denilerek alım yapılmadığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Biz biçerden alır almaz getirseydik, Toprak Mahsulleri randevu vermedi bize. Zaman gecikti. Şimdi de 'arpa bitlendi' diyor. Bu da bizim suçumuz Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslendi.

Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya, 6 ton arpasını satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Banaz tesislerine getirdi. Kaya, TMO yetkililerinin arpanın bitlendiğini belirterek alım yapamayacaklarını

söylediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Çiftçi Kaya, sorunun TMO'nun alım için kendilerine geç randevu vermesinden kaynaklandığını iddia etti. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şöyle dedi:

"BU DA BİZİM SUÇUMUZ SAYIN CUMHURBŞKANIM"

"Sayın Cumhurbaşkanım 6 ton arpa getirdik. Birisini aldılar, birisini almadılar. Neymiş, bit, pire varmış. Biz biçerden alır almaz getirseydik, Toprak Mahsulleri randevu vermedi bize. Zaman gecikti. Şimdi de 'arpa bitlendi' diyor. Bu da bizim suçumuz sayın cumhurbaşkanım."