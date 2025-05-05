Uşak Üniversitesi, Avrupa Birliği'nin Acil Sağlık Ekibi için Kıyafet Tasarlıyor

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi'nin (rescEU EMT) kıyafet ve teçhizat tasarımlarının üretimini yapmaya başladı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda deri, tekstil ve seramik alanlarında uzmanlaşan Uşak Üniversitesi bünyesindeki Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi de çalışmalarını uluslararası alana taşıdı.

Yerli üretime dayalı yenilikçi tasarımlar yapan ve Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden PTT'ye, savunma sanayisinden Orman Genel Müdürlüğüne, UMKE'den AFAD'a kadar pek çok kurumun kıyafetlerini tasarlayan DTS Tasarım Merkezi, son olarak rescEU EMT'nin kıyafet ve teçhizatının tasarımlarının da üretimine başladı.

"Çalışmaların somut çıktılarını memnuniyetle takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne büyük önem verdiklerini belirterek, "İhtisaslaşan üniversitelerimizin alanında ortaya koyduğu çalışmaları ve bu çalışmaların somut çıktılarını memnuniyetle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteleri bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlamaları konusunda teşvik edeceklerini vurgulayan Özvar, bu konuda yükseköğretim kurumlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.