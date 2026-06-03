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Uşak'ta 20 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi

Uşak'ta 20 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi
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Uşak'ta polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 20 bin 100 adet gümrük kaçağı dolu makaron, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

UŞAK'ta polisin iki adrese düzenlediği operasyonda toplam 20 bin 100 adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik olarak bugün iki adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı toplam 20 bin 100 adet dolu makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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