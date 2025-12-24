Haberler

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Uşak'ta iplik üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak fabrikada hasara neden oldu.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çatısındaki güneş panellerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
