Uşak'ta 230 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 230 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Aramada, 10 bin 200'ü tütünle doldurulmuş toplamda 230 bin 200 bandrolsüz makaron ve 80 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.