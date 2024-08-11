Uşak'ın Karahallı ilçesinde coğrafi işaretli Karahallı kavunu talep görüyor

Uşak'ın Karahallı ilçesinde ata tohumlarından üretilen coğrafi işaretli Karahallı kavunu, kendine özgü lezzetiyle talep görüyor.

İlçede 5 bin dekar alanda 402 çiftçi tarafından üretilen Karahallı kavununun hasat mesaisi, yoğun şekilde sürüyor.

Çekirdeğinden üretilen Karahallı kavunu, çorak arazilerde sulama yapılmadan yetişiyor. Kavunun yetişmesi sırasında gübre ve ilaç da kullanılmıyor.

Olgunlaştığı, ağırlığı ve dışındaki beneklerin yoğunluğundan anlaşılan kavunlar hasat ediliyor. İnce kabuklu Karahallı kavunu, portakal rengine yakın iç rengi, sulu yapısı ve mayhoş tadıyla talep görüyor.

Karahallı kavunu, dış kabuk renginin yeşil tonları ve benekli yapısı dolayısıyla halk arasında "Çoban almaz kavunu" olarak da adlandırılıyor.

Kavunlar, semt pazarlarında ve yakın illerdeki pazarlarda kilogramı 20 ila 25 liradan satışa sunuluyor. Karahallı kavunu, semt pazarlarında fiyatının diğer kavunlara göre daha yüksek olmasına rağmen tadıyla tercih ediliyor.

Sulamaya ihtiyacı yok

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, AA muhabirine, ilçeye özgü kavunun önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Karahallı kavunundan dekarda 830 kilogram civarında verim alındığını ifade eden Bilir, "Yıllık bazda da 4 bin ton üretimimiz söz konusu. Dekarda 830 kilogram iyi bir verim. Bu sene kuraklık olduğu halde verimimiz oldukça iyi. Kavunumuzun en büyük özelliği sulama ihtiyacının olmaması. Ülkemiz su stresinde olan bir ülke. Bu açıdan su ihtiyacı olmayan ürünler, bizim için oldukça kıymetli. Bu nedenle ekim alanının yaygınlaşacağına inanıyorum." dedi.

Karahallı kavununun tohumunu çiftçilerin her yıl kendilerinin ürettiğini kaydeden Bilir, şöyle devam etti:

"Karahallı kavununun tohumu herhangi bir yerde satılmıyor. Geçmişten beri ekilen kavunlardan her yıl tohumluk ayrılıyor ve bunların çekirdeklerinden tohum elde ediliyor yani 'Ata tohumlarının genetiği bozulmadan üretimi devam ediyor.' diyebiliriz. Bu, aynı zamanda çiftçilerimizin maliyetini de düşürüyor çünkü kavun için herhangi bir tohum parası verilmiyor."

İlçeye bağlı Duraklı köyünde 15 yıldır Karahallı kavunu üreten 54 yaşındaki Raşit Duran da sulama ve gübreleme yapmadığını dile getirdi.

Kavunun sadece yağmur suyundan beslendiğini kaydeden Duran, "En büyük özelliği tadı ve bol sulu olmasıdır. Onun için bu bölgede çok tercih edilir. Bol sulu olan kavunumuzun orta kısmı portakal rengine yakındır, dışa doğru biraz daha yeşile döner. Bol sulu olduğu için mayhoş bir tadı vardır. Aynı zamanda şeker oranı çok düşüktür. Tercih edilmesindeki etkenlerden biri de budur." diye konuştu.

Duran, 20 dekar arazide kavun ürettiğini sözlerine ekledi.