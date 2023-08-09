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Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (65) yönetimindeki 45 TA 1131 Ağabey köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Eşme Güncel Haberler

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