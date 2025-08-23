Urfa Bisiklet Topluluğu'ndan 'Maviyi Koru Yeşili Çoğalt' Temalı Bisiklet Turu

Urfa Bisiklet Topluluğu'ndan 'Maviyi Koru Yeşili Çoğalt' Temalı Bisiklet Turu
Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, orman yangınları, kuraklık ve su tasarrufu konularına dikkat çekmek amacıyla 'maviyi koru yeşili çoğalt' temalı 300 kilometrelik bisiklet turu düzenledi. Tur, Hilvan, Siverek, Kahta, Adıyaman, Atatürk Barajı ve Bozova'nın ardından Şanlıurfa'da sona erecek.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü üyelerince, "maviyi koru yeşili çoğalt" temalı 300 kilometrelik bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaşanan orman yangınları, kuraklık ve su tasarrufu konularına dikkat çekmek amacıyla "maviyi koru yeşili çoğalt" temasıyla düzenlenen bisiklet turu, Hilvan, Siverek, Kahta, Adıyaman, Atatürk Barajı ve Bozova'nın ardından Şanlıurfa'da son bulacak.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan, suyun öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Orman yangınları, kuraklık ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor. Bu bisiklet turu ile hem doğaya karşı sorumluluğumuzu hatırlatmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaklaşık 300 kilometre sürecek bisiklet turuna 6 üyenin katılım gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
