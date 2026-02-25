Ürdün ve Japonya, Gazze'nin yeniden inşası konusunu görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Japonya Dışişleri Bakanı'nın özel danışmanı ve Gazze'nin yeniden imarı dosyasından sorumlu yetkili Takeshi Okubo, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, Japon yetkili Okubo ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Safedi, Gazze'de ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması, anlaşma maddelerinin eksiksiz uygulanması, insani yardımların yeterli ve sürdürülebilir şekilde, herhangi bir engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasının gerektiğini vurguladı.

Ürdünlü Bakan ayrıca, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm doğrultusunda net bir siyasi ufka ilerlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin başlatılmasını, Hamas ve bölgedeki diğer Filistinli grupların silahsızlandırılması şartına bağlamayı sürdürüyor.

Hamas ise silah bırakmayı reddederken, İsrail ile uzun süreli bir ateşkes kapsamında silahların "depolanması veya dondurulmasını" öneriyor ve kendisini İsrail'e karşı bir direniş hareketi olarak tanımlıyor.

İsrail, 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını her gün ihlal ediyor ve bunun sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 618 Filistinli hayatını kaybederken, 1663 kişi de yaralandı.

İsrail ayrıca, 1,5 milyonu yerinden edilmiş kişi olmak üzere yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye kararlaştırılan miktarlarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma malzemesinin girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.