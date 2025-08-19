Ürdün Kralı Abdullah, Lübnan'a Destek Vurgusu Yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğini teyit etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliğini güçlendirme ve egemenliğini koruma konusunda tam destek vereceği vurgulandı.

Kral Abdullah, iki ülke arasında özellikle ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkati çekerek, bölgesel istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Suriye'nin güvenlik ve istikrarının da ortak bir öncelik olduğunu kaydeden Kral Abdullah, Ürdün'ün "Suriyeli kardeşlerin ülkelerinin egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini koruma çabalarına" desteğini yineledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak ise Kral Abdullah, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, İsrail'in Batı Şeria ve bölgedeki nüfuzunu genişletme planlarını da kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Sürpriz bir ziyaret kapsamında bugün Amman'a gelen Lübnan Başbakanı Selam, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.