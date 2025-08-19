Ürdün Kralı Abdullah, Lübnan'a Destek Vurgusu Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşerek Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için desteğini yineledi. Kral Abdullah, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti ve bölgesel istikrar için koordinasyon çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğini teyit etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliğini güçlendirme ve egemenliğini koruma konusunda tam destek vereceği vurgulandı.

Kral Abdullah, iki ülke arasında özellikle ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkati çekerek, bölgesel istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Suriye'nin güvenlik ve istikrarının da ortak bir öncelik olduğunu kaydeden Kral Abdullah, Ürdün'ün "Suriyeli kardeşlerin ülkelerinin egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini koruma çabalarına" desteğini yineledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak ise Kral Abdullah, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, İsrail'in Batı Şeria ve bölgedeki nüfuzunu genişletme planlarını da kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Sürpriz bir ziyaret kapsamında bugün Amman'a gelen Lübnan Başbakanı Selam, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya kötü haber

Acun Ilıcalı'ya kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.