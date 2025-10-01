Haberler

Uraz Kaygılaroğlu, Babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu Kaybetti

Uraz Kaygılaroğlu, Babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uraz Kaygılaroğlu, Babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu Kaybetti
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenerek büyük bir acı yaşadı. Cenaze töreni Balıkesir'de düzenlendi.

Haziran ayında dedesi Balıkesirspor eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bu kez de 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu vefat etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlunun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaygılaroğlu'nun cenazesi, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncu cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye, Kaygılaroğlu ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Kökünü kurutacağız' dediği konu yargı paketinde! Bakan Tunç detayları verdi

Erdoğan'ın işaret ettiği konu yargı paketinde! Bakan detayları verdi
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.