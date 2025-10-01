Uraz Kaygılaroğlu, Babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu Kaybetti

Haziran ayında dedesi Balıkesirspor eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bu kez de 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu vefat etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlunun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaygılaroğlu'nun cenazesi, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncu cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye, Kaygılaroğlu ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da katıldı.