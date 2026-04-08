Üniversiteliler "Komşum Projesi" ile ailelere sıcak yemek ulaştırıyor

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki fazla yemekleri, "Komşum Projesi" kapsamında tespit edilen ailelere ulaştırıyor.

Yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla birçok ilde uygulanan "Komşum Projesi" kapsamında Bitlis'te de öğrenciler çalışma yürütüyor.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 yurttaki fazla yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından her gün özenle paketlenip yurtlara ait araçlarla önceden tespit edilen 20 aileye teslim ediliyor.

Proje kapsamındaki faaliyetlerde kentte 3 yurttaki 321 gönüllü öğrenci dönüşümlü olarak görev yapıyor.

"Yaşlı ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere yemek ulaştırıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim Korkmaz, AA muhabirine, proje sayesinde öğrencilerin aileleri unutmadığını ve paylaşma kültürüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda uygulanmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il merkezinde bulunan 3 yurdumuzda bu proje uygulanıyor. Bu proje kapsamında 20 aileye yemek yardımı yapıyoruz. Yurtlarımızda hazırlanan yemeklerimiz öğrencilerimiz tarafından sıcak şekilde ailelere ulaştırılıyor. Proje gönüllülük faaliyetleri kapsamında kurumumuzca yürütülüyor. Proje, öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri açısından kıymetlidir."

Öğrencilerin serbest zamanlarında topluma faydalı çalışmalara katıldığını ifade eden Korkmaz, "Genelde yaşlı ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere yemek ulaştırıyoruz. Yemek yapacak durumu olmayan öğrenci evlerine de proje sayesinde yemek ulaştırılıyor. Projeyle öğrencilerimiz hem yemeklerini bölüşüyor hem ailelerin gönüllerine dokunuyor hem de paylaşma ve dayanışma kültürünü komşularımızla yani ailelerle paylaşıyor. Bunu değerli görüyoruz." diye konuştu.

"Komşuluk kültürünü geliştirmek için yapıyoruz"

Proje kapsamındaki faaliyetlere katılan Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Zeynep Öngören ise hem israfın önüne geçmek hem de toplumsal dayanışmayı desteklemek amacıyla projeyi yürüttüklerini dile getirdi.

Aileleri yalnız bırakmadıklarını belirten Öngören, "Bu taze yemekleri, hijyen standartlarına uygun şekilde paketleyerek çevremizdeki komşularımıza dağıtıyoruz. Bu çalışmanın amacı sosyal yardım değil, komşuluk kültürünü geliştirmek için yapıyoruz." dedi.