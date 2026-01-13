Haberler

Çorum'da gönüllü üniversite öğrencileri yaşlıları bilgilendirdi

Çorum'da üniversite öğrencileri, yaşlılara telefon ve internet dolandırıcılığına karşı dikkat etmeleri gereken hususlarda eğitim vererek güvenli ATM ve mobil bankacılık ile kamu hizmetlerine erişim yöntemleri hakkında bilgiler sundu.

Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümünce yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Dijital Dayanışma-Teknolojiyle Hayat Kolay Projesi" kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerine yetişkin eğitimi, yaşlılık bilimi ve etkili iletişim başlıklarında eğitim verildi.

Doç. Dr. Recep Çakar'ın yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında eğitimini tamamlayan gönüllü öğrenciler, Çorum Belediyesi Emekliler Lokali'nde yaşlı bireylerle bir araya geldi.

Gönüllü öğrenciler burada katılımcılara telefon ve internet dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli ATM ve mobil bankacılık kullanımı ile MHRS ve e-Devlet gibi kamu hizmetlerine güvenli erişim yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Projenin ilerleyen süreçte farklı lokasyonlarda, yaşlıların yanı sıra özel gereksinimli bireylere yönelik saha uygulamalarıyla devam edeceği bildirildi.

