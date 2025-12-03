Haberler

Unıcef: Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan Etkilenen 1,4 Milyon Kişiden 275.000'i Çocuk

Unıcef: Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan Etkilenen 1,4 Milyon Kişiden 275.000'i Çocuk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan etkilenen 1,4 milyon kişinin arasında en az 275.000 çocuğun bulunduğunu ve acil yardım ihtiyacının arttığını duyurdu. UNICEF, çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek çağrısında bulundu.

KOLOMBO, 3 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan etkilenen 1,4 milyon kişinin arasında en az 275.000 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

UNICEF, salı günü yaptığı açıklamada kasırganın çocuklara ve çocukların ihtiyaç duyduğu hayati hizmetlere verdiği zarardan derin endişe duyduğunu belirtti.

UNICEF'in Sri Lanka temsilcisi Emma Brigham, çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve en savunmasız durumdaki ailelere ulaşmak için zamanla yarışıldığını söyledi.

Altyapı ve temel hizmetlerdeki yaygın hasar nedeniyle binlerce kişinin geçici barınaklara sığınmak zorunda kaldığını kaydeden UNICEF, bu durumun çocuklarda salgın hastalık, yetersiz beslenme ve ciddi duygusal rahatsızlık riskini artırdığını da belirtti.

Dünya Bankası'nın 2025 raporuna göre, Sri Lanka'da yüzde 11,3'ten yüzde 24,5'e yükselen yoksulluk 2019'dan bu yana 2 katın üzerinde arttı.

İhtiyaçları değerlendirmek ve acil yardım sağlamak üzere hükümet ve ortaklarıyla çalıştığını da kaydeden UNICEF, yerinden edilmiş çocuklar ve anneler için temiz su, besin maddeleri, psikososyal bakım ve acil eğitim kitleri sağlamak için desteğin artırılması ve ek fon sağlanması çağrısında bulundu.

Kasırganın neden olduğu heyelanlar ve sellerde 474 Sri Lankalı hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı

Erdoğan kürsüden ilan etti: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.