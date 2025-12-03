Unıcef: Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan Etkilenen 1,4 Milyon Kişiden 275.000'i Çocuk

KOLOMBO, 3 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'ndan etkilenen 1,4 milyon kişinin arasında en az 275.000 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

UNICEF, salı günü yaptığı açıklamada kasırganın çocuklara ve çocukların ihtiyaç duyduğu hayati hizmetlere verdiği zarardan derin endişe duyduğunu belirtti.

UNICEF'in Sri Lanka temsilcisi Emma Brigham, çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve en savunmasız durumdaki ailelere ulaşmak için zamanla yarışıldığını söyledi.

Altyapı ve temel hizmetlerdeki yaygın hasar nedeniyle binlerce kişinin geçici barınaklara sığınmak zorunda kaldığını kaydeden UNICEF, bu durumun çocuklarda salgın hastalık, yetersiz beslenme ve ciddi duygusal rahatsızlık riskini artırdığını da belirtti.

Dünya Bankası'nın 2025 raporuna göre, Sri Lanka'da yüzde 11,3'ten yüzde 24,5'e yükselen yoksulluk 2019'dan bu yana 2 katın üzerinde arttı.

İhtiyaçları değerlendirmek ve acil yardım sağlamak üzere hükümet ve ortaklarıyla çalıştığını da kaydeden UNICEF, yerinden edilmiş çocuklar ve anneler için temiz su, besin maddeleri, psikososyal bakım ve acil eğitim kitleri sağlamak için desteğin artırılması ve ek fon sağlanması çağrısında bulundu.

Kasırganın neden olduğu heyelanlar ve sellerde 474 Sri Lankalı hayatını kaybetti.