UNDP ve IFAD Heyeti, Adana'da Tarımsal Yatırımları İnceledi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) heyeti, Adana'nın Kozan ilçesindeki Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi uygulama sahasında üreticilerle buluşarak, yapılan yatırımları ve verilen hibeleri yerinde inceledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) heyeti, Adana'nın Kozan ilçesindeki yatırımları inceledi.

Heyet, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki uygulama sahasında üreticilerle bir araya geldi.

Verilen hibeleri yerinde inceleyen heyet, üreticilerin taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde heyete İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş da eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
