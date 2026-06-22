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BM: İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki binalarda doğrudan hasar 1,38 milyar dolar

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Lübnan'ın güneyinde binalarda meydana gelen doğrudan hasarın toplam maliyetinin 1,38 milyar dolar olduğunu duyurdu. 11 binden fazla binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Lübnan'ın güneyinde binalarda meydana gelen doğrudan hasarın toplam maliyetinin 1,38 milyar dolar olduğunu duyurdu.

UNDP, Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırmalar Konseyi ile koordinasyon içinde, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerdeki binalara yönelik hızlı hasar değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı.

UNDP'den yapılan açıklamaya göre çalışma, İsrail'in yoğun saldırılarla hedef aldığı Bint Cubeyl, Mercayun, Nebatiye, Sur ve Sayda bölgelerini kapsıyor.

Sonuçlara göre, Lübnan'ın güneyindeki binalarda meydana gelen doğrudan hasarın toplam maliyeti yaklaşık 1,38 milyar dolar olarak hesaplandı. Bölgede oluşan moloz hacminin ise yaklaşık 3,1 milyon metreküp olduğu belirtildi.

11 bin 95 binanın tamamen yıkıldığı (17 bin 891 konut birimi) kaydedildi. Ayrıca 2 bin 242 binanın kısmen hasar gördüğü (5 bin 219 konut) ve 9 bin 311 binanın az hasarlı olduğu (18 bin 282 konut) ifade edildi.

Hasar tespit çalışmasının, yapay zeka destekli coğrafi analiz (GeoAI) yöntemi kullanılarak ve saha doğrulaması yapılmaksızın uydu görüntüleri üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 29 Nisan tarihli yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin, 23 Ekim 2025 tarihli referans görüntülerle karşılaştırıldığı; bu sayede çatı çökmeleri, yapısal deformasyonlar ve bina enkazlarının tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan değerlendirmenin, yollar, köprüler, elektrik, su ve telekomünikasyon ağları gibi kritik altyapılardaki hasarları kapsamadığı, ayrıca verilerin 29 Nisan itibarıyla durumu yansıttığı ve sonrasında gerçekleştirilen onarım veya yeniden inşa çalışmalarını içermediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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