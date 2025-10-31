Haberler

Ümraniye'de Moda Okulu ve Tasarım Merkezi Açıldı

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan Moda Okulu ve Tasarım Merkezi, kadınların modaya dair yeteneklerini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hizmete açıldı. Merkez, üretim odaklı bir kariyer için gençlere eğitim fırsatları sunacak.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün bünyesinde kurulan Moda Okulu ve Tasarım Merkezi törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun açılışı için Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik'in eşi Emel Çebi Çelik, bazı meclis üyeleri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yıldırım, merkezin kadınların hayallerini gerçeğe dönüştüreceği bir üretim merkezi olacağını söyledi.

Kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını önemsediklerini belirten Yıldırım, "Ümraniye Moda Okulu ve Tasarım Merkezi'yle kadınlarımızın el emeğini ve girişimci ruhunu destekliyoruz. Bu merkezin, istihdama katkı sağlaması, kadınlarımızın kendi markalarını oluşturmasına vesile olması ve gençlerimize ilham kaynağı olması en büyük dileğimizdir." dedi.

Kadınlara yeni eğitim ve istihdam kapısı

Kadınların mesleki gelişimlerine katkı sunmak, üretim yoluyla ekonomik hayata katılımlarını desteklemek ve modanın yenilikçi dünyasında söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkez, Ümraniye'de kadınlara yeni bir eğitim ve istihdam kapısı açıyor. Merkez, aynı zamanda gençlere yükseköğretime hazırlık desteği sağlayan, özel gereksinimli bireylerin de eğitimden yararlanabileceği bir ortam sağlayacak.

Yeni eğitim merkezi, estetik ve fonksiyonel değerlere sahip, moda ve marka bilinci yüksek, teknolojik gelişmelere uyumlu ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Akademi Ümraniye Moda Okulu'nda şu anda 15 farklı branşta toplam 240 öğrenci eğitim görüyor. Katılımcılar, tekstil, moda tasarımı, kalıp hazırlama, dikiş teknikleri, stil danışmanlığı, ürün fotoğrafçılığı ve dijital tasarım gibi alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Bu program sayesinde öğrenciler, hem sektörel becerilerini hem de sanatsal vizyonlarını geliştirerek üretim odaklı bir kariyere hazırlanıyorlar.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen proje, Taipei Ekonomi ve Kültürel Misyonu işbirliğiyle hayata geçirildi.

Bağış protokolü kapsamında, atölyelere modern dikiş ve tasarım makineleri kazandırılarak eğitim altyapısı güçlendirildi. Böylece öğrencilere, en güncel teknolojilerle donatılmış bir öğrenme ortamı sunuldu.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel


