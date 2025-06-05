Ümraniye'de Kurban Pazarından Kaçan Boğa Ortalığı Karıştırdı

Ümraniye'de Kurban Pazarından Kaçan Boğa Ortalığı Karıştırdı
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Ümraniye'de kurban pazarından kaçan bir boğa, sokaklarda koşarak paniğe sebep oldu. Sahipleri, boğayı yakalamak için çaba sarf etti ve olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de kurban pazarından kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin boğayı yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Ümraniye Atatürk mahallesi Çavuşbaşı Caddesi yakınında bulunan kurbanlık pazarında, bir boğa ipini kopararak kaçtı. Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi. Sahiplerinin uzun süre peşinden koştuğu boğa, çevredekilerin yardımıyla yakalanarak kurban pazarına geri götürüldü. Boğanın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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