Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi'nin 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında bugüne kadar 353 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm sürecinde 613 milyon lira destek sağlandı.

Ümraniye Belediyesinin ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyasıyla bugüne kadar toplam 353 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilçedeki dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Tüm mahallelerdeki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 53 parselde, 291 malike ait toplam 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı.

Dönüşüm sürecinde vatandaşlara 295 milyon lira hibe ve 318 milyon 729 bin lira kredi olmak üzere toplam 613 milyon lira destek sağlandı.

İlçe genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları hız kesmeden devam ederken kampanya kapsamında değerlendirilen birçok yapı için süreç aktif olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
