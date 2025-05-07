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Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Tamamlandı

Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Tamamlandı
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Ümraniye'de düzenlenen 12. Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'in kapanış töreninde, başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocuklara spor yapma imkanı sunarak, onlara en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ümraniye'de 12. Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'in kapanış töreninde, derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde yapılan etkinliğin kapanış törenine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çamdereli, öğrenciler ve velileri katıldı.

Belediye Başkanı Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

Çocuklara 32 farklı dalda spor yapma imkanı sunduklarını aktaran Özel, "İki ayrı okulumuzda bu geleneksel oyunlarımız yapıldı. Birinci kategoride ilk ve ortaokullar vardı. Şimdi yarışan kardeşlerimiz ödüllerine kavuşacak. Benim için hepsi birinci." dedi.

Özel, çocuklara en az bir spor dalıyla mutlaka ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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