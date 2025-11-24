Haberler

Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri İşletmeleri Denetledi

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde işletmelerde hijyen, ruhsat, fiyat etiketi ve gramaj denetimleri yaptı. Ekipler, gıda satışı yapan yerlerde son kullanma tarihlerine ve saklama koşullarına dikkat ederken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki işletmelerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Tepeüstü Mahallesi'nde halk sağlığını korumak, düzeni sağlamak ve güvenli hizmet sunumunu artırmak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde hijyen koşulları, ruhsat kontrolleri, fiyat etiketi uygunluğu ve gramaj denetimlerinde bulundu.

Özellikle gıda satışı yapılan işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve tezgah düzeni titizlikle kontrol edildi.

Belirlenen kurallara uymayan işletmelere mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, ruhsatsız faaliyet gösteren veya standartlara uymayan işletmelere ise gerekli uyarıları yaparak eksikliklerin giderilmesi için süre tanıdı.

