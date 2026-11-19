Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde tankerin makine dairesi vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tankerin saldırıya uğradığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesi bilinmeyen bir cisimle vuruldu; mürettebat güvende, hasar ve çevre etkisi henüz bilinmiyor.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tanker gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu.
UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtildi.
Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olay anında hasar tespiti ve çevre etkisinin henüz bilinmediği, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Ayrıca bölgeden geçecek gemilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.