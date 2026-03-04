Haberler

Umman: Hürmüz Boğazı yakınında hedef alınan Malta bandıralı geminin mürettebatı kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında füzeyle saldırıya uğrayan Malta bandıralı yük gemisinin 24 mürettebatını kurtardı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Umman, Hürmüz Boğazı yakınlarında füzeyle saldırıya uğrayan Malta bandıralı yük gemisinin 24 kişilik mürettebatının kurtarıldığını bildirdi.

Ülkenin resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Umman Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya maruz kalan bir yük gemisinin yardımına ulaştı.

Geminin 2 füzeyle hedef alındığı bilgisi verilen haberde, Malta bandıralı gemideki 24 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Gece saatlerinde fırlattılar
Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

Ülkenin en şaşaalı dönemini yaşadı! Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Gece saatlerinde fırlattılar
İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran'ın savaş adımı Çin'i fena vurdu! Dünyayı şoke eden karar
Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi ağlatan anne ile kızının cenaze töreninde ortalık karıştı