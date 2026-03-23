Umman: Bu savaş İran'ın eseri değil, Hürmüz için güvenli geçiş üzerinde çalışıyoruz

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların İran'ın eseri olmadığını belirtti ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişler için çabaladıklarını vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmaların "Tahran'ın eseri olmadığını" ifade ederek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişler için çabaladıklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İran hakkındaki görüşünüz ne olursa olsun, bu savaş onların eseri değil. Bu durum geniş çaplı ekonomik sorunlara yol açıyor ve savaş devam ederse bunların çok daha kötüleşeceğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Busaidi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş düzenlemelerinin sağlanması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
