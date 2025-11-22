Ümit Özdağ Zonguldak'ta Temaslarda Bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı ve Maden Müzesini ziyaret eden Özdağ, madencilerin çalışma koşullarıyla müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Özdağ, partisinin Karadeniz Ereğli ilçe binasının açılışını gerçekleştirmesinin ardından kentteki bir kafede bir araya geldiği gençlerle sohbet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, son olarak Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Süheyl Batum ve Prof. Dr. Necdet Basa'nın da yer aldığı "TBMM'de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?" isimli panele katıldı.