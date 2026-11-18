Ümit Özdağ, Naim Süleymanoğlu'nu ayrılışının yıl dönümünde saygıyla andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Naim Süleymanoğlu'nu aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını açıkladı. Özdağ, Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli halterci için sosyal medyadan anma mesajı paylaştı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Kaynak: ANKA