Ümit Özdağ Mersin'de Temaslarda Bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Erdemli ilçesinde parti teşkilatı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.
Özdağ, temasları kapsamında partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, ardından Erdemli Semt Pazarı'na gitti.
Alışveriş yaptığı tezgahlardaki pazarcılarla görüşen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.
Özdağ, ilçedeki temasları kapsamında Erdemli Ziraat Odası, Erdemli Muhtarlar Derneği, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesine de ziyarette bulundu.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel