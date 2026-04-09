Ümit Özdağ'dan Kamyoncu Esnafına Destek Mesajı: Kamyoncu Esnafının ve Ailelerinin Haklı Taleplerinin Sözcüsü Olacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamyoncuların Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, sektörün yaşadığı sorunları vurguladı. Kamyoncuların artan maliyetler ve cezalar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Özdağ, partinin bu esnafın taleplerinin savunucusu olacağını ifade etti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamyoncuların Türkiye ekonomisinin temel taşı olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamyoncular, Türkiye'nin damarları. Malları, gıdaları fabrikadan ve tarladan mağazalara getirenler: Onlar olmasa meyve ve sebze tarlada, diğer ürünler fabrikalarda kalır. Kendi işyerlerini kendileri kuruyorlar. Vergilerini veriyorlar. Sessiz, sakinler. Ancak Kamyoncu esnafı haklı olarak çok dertli. Kamyoncular ekonomik krizin, artan yakıt fiyatlarının, trafik ve maliyenin kestiği cezaların altında eziliyorlar. Zafer Partisi kamyoncu esnafının ve ailelerinin haklı taleplerinin sözcüsü olacak." ifadesini kullandı.