Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Erdoğmuş'u tebrik etti

Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Erdoğmuş'u tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. masada gümüş madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u sosyal medyadan tebrik etti. Özdağ, açık kategoride 13., kadınlar kategorisinde 11. olan milli takımları da kutladı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. Masada Gümüş madalya alan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.
Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. Masada Gümüş madalya alan Yağız Kaan Erdoğmuş'u, açık kategoride turnuvayı 13. bitiren milli takımımızı, kadınlar kategorisinde turnuvayı 11. sırada bitiren Kadın Milli Takımımızı tebrik ederim. Gelecek turnuvalarda çok daha büyük başarılar geleceğine kuşkum yoktur" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA