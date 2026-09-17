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Ümit Özdağ'dan Balgat'ta taksici esnafına ziyaret: "Akaryakıt zamları ve cezalar esnafı zorluyor"

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Ümit Özdağ'dan Balgat'ta taksici esnafına ziyaret: 'Akaryakıt zamları ve cezalar esnafı zorluyor'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Balgat semtindeki Dostlar Taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi. Özdağ, akaryakıt zamları ve art arda kesilen cezaların taksicilerin ekonomik sıkıntılarını ağırlaştırdığını ifade etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Balgat semtindeki Dostlar Taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi. Özdağ, akaryakıt zamları ve art arda kesilen cezaların taksicilerin ekonomik sıkıntılarını ağırlaştırdığını ifade etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Balgat'ta bulunan Dostlar Taksi durağını ziyaret ettim. Akaryakıt zamları ve üst üste kesilen cezalar sebebiyle taksiciler de diğer tüm esnaf gibi ekonomik buhranın pençesinde kıvranıyor. Zafer Partisi, tüm esnafımızın olduğu gibi taksici esnafının da sorunlarını çözmek için Büyük Türk Milleti'nden yetki bekliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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