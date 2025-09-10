Uluslararası ZEPS 2025 Fuarı Zenica'da Kapılarını Açtı

Bosna Hersek'in Zenica kentinde İstanbul Ticaret Odasının (İTO) desteğiyle düzenlenen Uluslararası ZEPS 2025 Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarda, İTO'nun verdiği destekle aralarında birçok Türk markasının da bulunduğu yüzlerce firma stant açtı.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın ekonomiye, şehirlere ve devlete katkı sağladığını söyledi.

İş insanlarının fuar kapsamında buluşmasının önemli olduğunu aktaran Niksic, "Her yeni yatırım, her sözleşme, her yenilik iş dünyasında ilerleme ve halkımız için daha iyi bir yaşam getirir. Bu yüzden fuarın önemi yalnızca bir sergi olmanın ötesindedir." diye konuştu.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de fuarın çok iyi organize edildiğini ve ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Fuara üst düzey katılımın kendileri için önemli olduğunu kaydeden Konakovic, "Mutluyum sadece kendi iş insanlarımızı değil, aynı zamanda diğer ülkelerin ticaret odalarını görüyorum. Bu da en büyük sorunumuz olan hastalığa yani ülkemizi tehdit eden göçe karşı bir cevaptır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de Türkiye ve Bosna Hersek'in iki dost ve kardeş ülke olduğunu, ilişkilerin tarihi ve kültürel temellere dayandığını dile getirdi.

Bosna Hersek ile her alanda ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Akseki, "Çok şükür, bu yöndeki adımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık ve geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaştık. Diğer yandan, Türkiye'nin Bosna Hersek ve Bosna Hersek'e komşu ülkelere yapmış olduğu yatırımlara baktığımızda, 2024 yılı verilerine göre, Bosna Hersek'in ilk sırada olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da konuşmasında ticaret odasının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Fuara 500'den fazla şirket katılıyor

Fuara 500'den fazla şirket ve yaklaşık 2 bin marka katılırken Türkiye'de ise 50'den fazla şirket stant açtı.

Firmalar, bilişim teknolojilerinden kent temizliğine, geri dönüşümden gıda sanayisine, güvenlik ve ısıtma sistemlerinden inşaata, kozmetik ve lojistikten mobilyaya, savunma sanayisinden, tarım ve tekstile kadar birçok şirket ürünlerini tanıtıyor.

Fuarın açılışına Bosna Hersekli yetkililerin yanı sıra Türkiye'den de birçok iş insanı ve ticaret odası temsilcisi katıldı.

Balkan ülkelerinin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de stant açtığı fuar, 13 Eylül'de sona erecek.