Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan Uluslararası İşgücü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşacak.

Türkiye'nin uluslararası işgücü ile ilgili temel stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacak olan kurul, uluslararası işgücüne ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izleyecek.

Kurul ayrıca, uluslararası işgücüne ilişkin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerine duyarlı sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun öneriler geliştirecek.

Alınan kararların uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar, kararların uygulanmasına yönelik yaptıkları çalışmaları, izleme raporu düzenleyerek kurul tarafından belirlenecek dönemlerde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne gönderecek.