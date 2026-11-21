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HANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Tekstil sektöründe Çin merkezli ilk uluslararası bilimsel kuruluş olan ve küresel ipek sektöründeki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Uluslararası İpek Ağı cuma günü faaliyete geçti.

Organizatörlerin açıklamasına göre ağın, dünya genelindeki başlıca ipek üreticisi ve tüketicisi ülkeleri kapsayan 20'den fazla ülke ve bölgeden 100'ün üzerinde üyesi bulunuyor.

Diyalog, kaynak paylaşımı ve ortak kalkınmaya yönelik küresel bir platform olarak faaliyet gösterecek olan ağ, ipek endüstrisinde uluslararası işbirliğini derinleştirmeyi ve gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerde ipekböceği yetiştiriciliği ile ipek sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Hangzhou'da düzenlenen açılış toplantısında yaptığı konuşmada, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak, arz ile talebi buluşturmak, ipekböceği yetiştiriciliği, işleme, ticaret ve yatırım gibi alanlarda somut işbirliğini teşvik etmek amacıyla Uluslararası İpek Ağı bünyesinde bir kamu hizmeti platformu kurulması çağrısında bulundu.

İpek üretimi, dünyanın en büyük ham ipek ve işlenmiş ipek ürünleri üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Çin için kültürel ve ekonomik önemini koruyor.

Çin eylül ayında ipek gibi köklü sektörlerin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek amacıyla ilk ulusal yönergesini yayımladı. Yönerge, bu sektörlerin uluslararası alanda daha fazla yer edinmesini ve küresel değer zincirlerinde daha üst konumlara ulaşmasını hedefliyor.

Ülkenin köklü sektörlere yönelik ilk ulusal fuarı cuma günü Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde başladı. Fuarda ipek, çay, porselen, içki üretimi, geleneksel Çin tıbbı ile sanat ve el sanatları gibi köklü sektörler tanıtılıyor.

Kaynak: Xinhua