Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği KKTC'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Merkezi İzmir'de bulunan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Birliğin Kurucu Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan öncülüğünde yazar Tülay Pırlant, heykeltıraş yazar Selmina Melikoğlu'ndan oluşan heyet, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nu ziyaret etti.

Heyet ayrıca KKTC'li sanat toplulukları ve gazeteciler ile bir araya geldi.

Işıkhan, temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk kültür ve sanatını dünyaya yaymak ve sanatçılar arasında entegrasyonu sağlama hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

35 ülkede temsilcilikleri olduğunu bildiren Işıkhan, KKTC'li sanatçı ve yazarların uluslararası tanıtımında önemli bir rol oynayabileceklerini ifade etti.

Işıkhan, hem KKTC'deki sanatçılar ile dayanışma içinde olmak, hem de dünya genelindeki sanatçılarla KKTC'de buluşmak istediklerini belirtti.