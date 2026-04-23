Uluslararası Af Örgütü'nün "Dünyada İnsan Haklarının Durumu" Raporu: "Çocuklar Savaş, Açlık ve Baskı Altında Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor"

Uluslararası Af Örgütü'nün 144 ülkedeki insan hakları ihlallerini incelediği "Dünyada İnsan Haklarının Durumu" raporu açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yayımlanan raporda, "çocuk hakları ve eğitim hakkına ilişkin küresel tablonun zayıf olduğu" vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, devletlerin çocukları koruma konusunda sınıfta kaldığını belirterek, güçlü devletlerin politikalarının insan hakları düzenini zayıflattığını ve bundan en çok çocukların etkilendiğini söyledi. Akşener, çatışma bölgeleri ve ekonomik krizlerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Raporda, Gazze'de yüksek sivil kayıplar, Afganistan'da yaygın gıda yoksulluğu ve eğitim kısıtlamaları, Kamerun ve Afrika'nın bazı bölgelerinde milyonlarca çocuğun okula erişememesi gibi örnekler öne çıktı. Suriye, İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerde de eğitim ve temel haklara erişimde ciddi sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Avrupa ve Amerika kıtasına ilişkin bulgularda ise göçmen çocukların eğitime erişimde dışlanması, bazı ülkelerde dini kıyafet yasakları ve ABD'de silahlı şiddetin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Rapora göre, ABD'de 2025 yılında 233 okul saldırısı kaydedildi ve silahlı şiddet çocuklar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etti.

Raporda ayrıca, iklim değişikliği, fosil yakıt altyapısının yaygınlığı ve dijital platformlardaki risklerin de çocukların yaşamını doğrudan etkilediği belirtti.

Raporda, milyonlarca çocuğun çatışmalar, yerinden edilme, yetersiz beslenme ve eğitimden mahrumiyet nedeniyle temel haklarına erişemediği vurgulanarak, devletlere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA