Üye Girişi
Haberler

Ulusal Kanser Haftası'nda kanserle mücadele vurgusu yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek ve bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında seminerler düzenlendi.

Kanserin önlenebilir ve erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlatılan seminerlerde bilgi eksikliği, korku ve ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi sürecinin zorlaştığı vurgulandı.

Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde ayrıca, tarama programlarının ücretsiz olduğu da aktarıldı.

Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, dünya genelinde kanser vakalarının artış gösterdiği dönemde Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kanserin önemine dikkati çektiklerini anlatarak, kanserin dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bilinçlenme ve erken teşhisin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title